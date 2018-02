Caparis wil tijd voor cultuuromslag

Publicatie: wo 21 februari 2018 19.10 uur

DRACHTEN - Alex Bonnema is slechts enkele maanden algemeen directeur van Caparis. Hij stelde dinsdagavond tijdens een Ronde Tafelbijeenkomst van gemeente Smallingerland dat er mooie stappen worden gemaakt maar erkent dat de sociale werkvoorziening niet van vandaag op morgen van massagedrag naar individueel maatwerk overstapt. "Mijn appèl is, geef mij vier of vijf jaar om mensen op het juist niveau in het juiste tempo op een duurzame plek te krijgen."

Volgens Bonnema heeft Caparis zich te lang gericht om op een doelstelling om zoveel mogelijk mensen binnen boord te krijgen. Hij wil terug naar de kern met instroom, doorstroom en uitstroom. "Herstructureren gaat stapje voor stapje. Er zijn afdelingen die we naar een ander niveau willen tillen. Op de middellange termijn willen we in kleine groepjes aantonen dat we het verschil kunnen maken, maar dat moet in hap klare brokjes."

Caparis is onder Bonnema in een relatief rustig vaarwater gekomen. Het personeel heeft volgens Bonnema behoeft aan rust. "Ik snap dat het lastig is als ik dan met een vergezicht van 2023 kom, terwijl de mensen individueel willen weten wat het voor hun betekent voor morgen. Ik heb wel het idee dat ze nieuwsgierig zijn naar het toekomstverhaal. Het is daarin positief dat ik inmiddels niet meer tegenover de ondernemingsraad zit, maar dat die constructief nadenkt. Gelukkig hebben we ook geen advocaten meer aan tafel. Dat komt ook omdat we open en eerlijk willen communiceren."

Secretaris Jose Klijnstra van Cliëntenraad Smallingerland toont zich kritisch. "Het zijn mooie woorden en de daden zou ik omarmen, maar ik moet het eerst zien", geeft zij aan. Zij stelt dat cliënten zorgen hebben over het waarborgen van de kwaliteit van het personeel binnen Caparis "Mensen zitten etiketjes te plakken terwijl ze een hbo-diploma hebben. Geef cliënten het gevoel dat ze er toe doen en zet ze voor nieuwe werkgevers in de etalage. Persoonlijk maatwerk in plaats van massa."

Bonnema erkent het beeld dat Klijnstra schetst. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet waar is. We zouden ons meer willen richten naar wat het individu wil. Instroom en doorstroom zodat we het talent ook zien. We zijn vergeten om de cliënt centraal te zetten. Geef ons de kans om dat te organiseren. Het ‘massagedrag’ hebben we niet zomaar overboord gezet. Geluiden zoals de van Klijnstra hebben we nodig. Niet alleen maar partijen die hosanna roepen bij alles wat we zeggen, maar ook kritisch zijn." Bonnema wil ook meer samenwerking zoeken met vergelijkbare bedrijven als Empatec, die wellicht werkplekken passend bij individuele wensen heeft. "Vroeger was het zo dat als iemand graag met staal wil werken, we bij wijze van spreke een staalbedrijf zouden beginnen. Terwijl Empatec zo’n staalafdeling wel heeft. Die omslag naar een meer persoonlijke benadering willen we nu maken."