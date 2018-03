Woning leeggeroofd in Drachten

Publicatie: do 08 maart 2018 13.25 uur

DRACHTEN - In de nacht van woensdagavond op donderdagmorgen is aan de Harddraversdijk in Drachten ingebroken in een woning. De dieven wisten via de achterdeur de wonning binnen te treden. Er werden diverse kostbare spullen meegenomen. Donderdag hield de politie een buurtonderzoek in de directe omgeving waarbij getuigen werden gezocht.

De laatste periode zijn er veel woninginbraken in Drachten en omstreken. De politie probeerde onder meer met een tekstkar op de Zuiderhogeweg aandacht te vragen voor dit probleem.