21-jarige had zwaar kaliber vuurwerk op slaapkamer

Publicatie: do 22 februari 2018 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige ex-inwoner van Beetsterzwaag is donderdag voor het bezit van een behoorlijke partij illegaal vuurwerk veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. Economische politierechter Kees Post hield het bij een voorwaardelijke sanctie, hij hield rekening met een groot aantal factoren. Zo was de zaak al meer dan twee jaar oud, is de verdachte daarna niet weer in de fout gegaan en was het er bij de arrestatie nogal heftig aan toegegaan.

Begeleid wonen

Post liet ook de persoonlijke omstandigheden meewegen: de verdachte heeft een (licht) verstandelijke beperking, waardoor de feiten in verminderde mate moesten worden toegerekend. De jongen verbleef destijds in een instelling voor begeleid wonen in Beetsterzwaag. Hij had het vuurwerk verstopt in een kast op zijn kamer. Het ging om onder andere 26 stuks zogeheten Cobra 6 -met de kracht van een kleine handgranaat- en nitraatbommen.

20 sloffen Cobra's

De jongen had hij de politie verklaard dat hij 20 sloffen Cobra's had ingekocht en 10 pakjes met nitraatbommen. Hij had het vuurwerk via een internetforum ingekocht. Het zou voor eigen gebruik zijn geweest, maar de rechter had zijn twijfels. 'Dit is teveel om alleen af te steken', zei Post. De verdachte zei dat hij indertijd vaak onder invloed van drugs -hard- en softdrugs verkeerde. 'Dan denk je niet aan de gevolgen'.

Isoleercel

Toen hij werd aangehouden ging hij behoorlijk door het lint. Er moesten extra politiemensen worden opgetrommeld om hem in toom te houden. Hij belandde uiteindelijk zelfs in een isoleercel. Daarna werd hij via een rechterlijke machtiging overgeplaatst naar een behandelingskliniek in Boschoord, waar hij nog steeds verblijft. Daar gaat het een stuk beter met hem. Waarschijnlijk wordt de opname binnenkort verlengd.

Te zwaar kaliber

In de huidige situatie is het moeilijk om een werkstraf uit te voeren. Reden voor de rechter om een voorwaardelijke taakstraf op te leggen. Vanwege de financiële situatie van de verdachte was een geldboete geen optie. 'U krijgt als het ware een waarschuwing', verduidelijkte Post. Het feit was ook te zwaar om af te doen met een geldstraf, vond officier van justitie Sieb Buist. 'Dit was teveel vuurwerk van een te zwaar kaliber'. Buist had ook een voorwaardelijke werkstraf geëist.