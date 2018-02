Twee weken cel voor bedreiging met kruisboog

Publicatie: ma 12 februari 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, die op 19 januari vorig jaar in IJlst een paar mannen met een kruisboog bedreigde, is maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot twee weken cel, plus twee weken voorwaardelijk. Een paar maanden later heeft de man in Kollumerzwaag een campinghouder mishandeld. Hij zei dat hij zich bedreigd voelde toen hij de kruisboog tevoorschijn had gehaald.

De man stond op dat moment met zijn caravan bij de ijsbaan in IJlst. Volgens hem hadden jongeren telkens de stroom en het gas van de caravan afgesloten. Toen dat voor de zoveelste keer gebeurde, zei hij er wat van. Omdat omstanders op hem af kwamen met een ijshockeystick en een honkbalknuppel, voelde hij zich bedreigd en had hij de kruisboog tevoorschijn gehaald. Volgens hem was de boog niet gespannen.

Getuigen hadden een andere lezing: de man zou boos zijn geworden op een jongen die apparaatje bij zich had dat een sirene-achtig geluid voortbracht. Omstanders zouden de verdachte gesommeerd hebben om rustig te doen, omdat hij met kinderen te maken had. Daarop zou de man de kruisboog hebben gepakt en hebben geroepen dat hij iemand zou neerschieten.

Begin juni vorig jaar stond hij met de caravan op een camping bij Kollumerzwaag. Opnieuw was er gedoe om de stroomvoorziening: de eigenaar van de camping verdacht de man ervan dat hij herhaaldelijk een stroomkastje had opengebroken. Het kwam tot een handgemeen, waarbij de verdachte de campingbaas tot twee keer toe een vuistslag in het gezicht zou hebben gegeven. Hij zou het slachtoffer ook nog een trap in de rug hebben gegeven.