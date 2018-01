Kollumse gewond bij ongeval Leeuwarden

Publicatie: ma 22 januari 2018 16.05 uur

LEEUWARDEN - Bij een ongeval op de kruising van de Anne Vondelingweg met de Groningerstraatweg in Leeuwarden is zondagnacht een 31-jarige vrouw uit Kollum gewond geraakt. Het ongeval ontstond, toen een 50-jarige Leeuwarder het rode verkeerslicht negeerde en zo in de flank van een andere wagen, bestuurd door een 31 jarige Kollumer, botste.

De passagiere van deze wagen, de 31-jairge vrouw uit Kollum, raakte gewond aan haar been. Ze werd daarom per ambulance overgebracht naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Een blaastest wees uit dat er geen (teveel) drank in het spel was.