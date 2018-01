Veel gedoe met vergunningen gemeente Dongeradeel

Publicatie: do 18 januari 2018 22.24 uur

DOKKUM - De raadscommissie Omkriten in de gemeente Dongeradeel ging donderdagavond voor een deel over gedoe met vergunningen. De raadscommissie stelde in het vragenhalfuurtje twee vragen over het onderwerp. Wethouder van der Ploeg moest toegeven dat er in één geval door de gemeente niet juist gehandeld werd. Het gaat om de vestiging van een witgoedbedrijf op industrieterrein de Hogedijken in Dokkum. Gevestigde ondernemers hadden grote bezwaren tegen de komst van het jonge bedrijf ‘Handel bij van Andel’ en gingen bij de gemeente in bezwaar. De gevestigde ondernemers overwegen ook verdere juridische stappen.

Naar aanleiding van vragen van de VVD kwam de vestiging van het bedrijf op industrieterrein de Hogedijken opnieuw aan de orde. De gemeente controleerde al drie keer bij het bedrijf, maar constateerde dat het bedrijf aan alle voorwaarden voldeed. Wethouder van der Ploeg gaf echter wel toe dat de gemeente de vergunning achteraf niet aan het bedrijf had mogen verlenen omdat deze in strijd is met bestemmingsplan. Omdat de vergunning al is afgegeven, is deze wel rechtsgeldig.

KB Food en Drinks

Dongeradeel Sociaal had vraagtekens bij de vestiging van restaurant KB Food en Drinks aan de Keppelstraat in Dokkum. De wethouder gaf hierbij aan dat het bedrijf wel een horecavergunning heeft, maar dat er voor het terras en de bouwwerken aldaar geen vergunning is. De gemeente is een handhavingstraject tegen het bedrijf gestart en bereidt een dwangsom tegen het restaurant voor.