Burgumer weer veroordeeld voor verwaarlozing hond

Publicatie: wo 17 januari 2018 15.45 uur

LEEUWARDEN - Medio augustus 2015 zat een Burgumer (27) ook al tegenover de politierechter omdat hij twee van zijn honden had verwaarloosd. Woensdag moest de man opnieuw terechtstaan, ditmaal omdat hij een hond -een Staffordshire Terriër- de broodnodige verzorging had onthouden. De Burgumer was er zelf niet en niet zonder reden, volgens zijn advocaat. Na het nieuwste geval van verwaarlozing had de politie een bericht en een foto van de hond op Facebook geplaatst.

Ziekenhuis

Er kwam een storm van reacties los. De Burgumer kreeg een steen door de ruit en hij zou in zijn eigen woning zijn mishandeld. Hij zou zelfs in het ziekenhuis zijn beland. Zijn honden hadden een slechte reputatie: een van de dieren stond erom bekend dat hij andere honden aanviel. En volgens officier van justitie Riemke van der Zee had een van de honden van de Burgumer in september 2015 -vlak na de vorige rechtszaak- een andere hond doodgebeten.

Sterk vermagerd

De nieuwe zaak kwam aan het rollen nadat de vriendin van de Burgumer aangifte had gedaan van mishandeling. Ze had de politie ook verteld dat er een gewonde hond in huis rondliep. De politie nam een kijkje en constateerde dat de hond sterk vermagerd was en over het hele lijf verwondingen had. 'Vechtwonden' volgens een dierenarts. Het beest had oude en verse wonden, sommige waren ontstoken.

Suikerziekte

De hond bleek ook nog suikerziekte te hebben. In huis was het volgens de politie een vieze bende, er lag veel ontlasting. De Burgumer verklaarde destijds dat hij wel degelijk een dierenarts had geraadpleegd. Die zou gezegd hebben dat hij het maar even aan moest kijken. Hij zou geprobeerd hebben de verwondingen zelf te verzorgen. De hond, Dalila genaamd, was in gevecht met een andere hond gewond geraakt.

Niet geschikt om honden te houden

Rechter Chris Beuker kwam tot de conclusie dat de man de hond de nodige verzorging had onthouden. 'Als je het dossier leest, dan is de verdachte duidelijk niet geschikt om honden te houden', stelde Beuker. Bij de hoogte van de straf hield de rechter rekening met de ouderdom van de zaak en het feit dat de Burgumer -via Facebook en aan den lijve- heeft ondervonden hoe de mensen dachten over de manier waarop hij met honden omging. Dat was al een straf op zich, vond de rechter.

Geen honden meer

De in augustus 2015 voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 40 uur moet de Burgumer alsnog uitvoeren. Voor het nieuwe feit zette de rechter een stevige stok achter de deur: een voorwaardelijke celstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar. De Burgumer heeft geen honden meer. Zijn advocaat zei dat hij ook niet van plan is er ooit weer aan te beginnen. Hij is volgens de raadsman momenteel druk doende om zijn leven op de rails te krijgen.