Man op elektrische fiets gewond na aanrijding

Publicatie: di 16 januari 2018 10.08 uur

DOKKUM - Dinsdagmorgen is een man op elektrische fiets aangereden door een taxi. Dit gebeurde rond kwart voor negen op de kruising van de Kapellaan met de Strobosserweg.

De taxibestuurder die vanaf de Kapellaan aan kwam rijden zag de fietser, die op zijn elektrische fiets over het fietspad langs de Strobosserweg fietste, mogelijk over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg, de fietser is met hoofdletsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder van de taxi is met de schrik vrijgekomen. Ook had de taxi weinig tot geen schade en kon daarom zijn weg vervolgen. De politie heeft de elektrische fiets van de man thuisgebracht.