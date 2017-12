Brandende auto en caravan rijden tegen woning

Publicatie: zo 31 december 2017 19.40 uur

DAMWâLD - Op Oudejaarsavond is een brandende auto en brandende caravan tegen de gevel van een woning gereden aan het Dr. J. Botkepaad in Damwâld.

De combinatie was in brand gezet op de kruising van de Badhúswei en Dr. J. Botkepaad. De caravan zou gevuld zijn met autobanden. Onbedoeld begon de combinatie op een zeker moment te rijden in de richting van P. T. van der Herbergloane. Uiteindelijk - na paar honderd meter - kwam de combinatie daar tot stilstand tegen een gevel van een huis. Ook werd een geparkeerde auto op de oprit geraakt.

De brandweer van Damwâld moest er aan te pas komen om de autobrand te blussen. De woning raakte zwartgeblakerd. De technische recherche van de politie heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld.

FOTONIEUWS