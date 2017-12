Taxichauffeur mishandeld met zak met stenen

Publicatie: do 14 december 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist tegen een 29-jarige inwoner van Mildam. De man zou in de nacht van 25 juni samen met een 18-jarige inwoner van Nieuwehorne in Gorredijk een een taxichauffeur hebben mishandeld. Een van de twee zou de taxichauffeur hebben geslagen met een jutezak die met stenen was gevuld.

Minderjarig

De Nieuwehornster was ten tijde van het voorval minderjarig, zijn rechtszaak werd donderdag achter gesloten deuren behandeld. De Mildammer beweerde dat hij de bewuste nacht helemaal niet in Gorredijk is geweest, hij zou op bed hebben gelegen. Dat wordt echter weersproken door de telefoongegevens: op het tijdstip van de mishandeling heeft zijn mobiele telefoon een zendmast in Gorredijk aangestraald.

Facebook

Ook is er rond het tijdstip van de mishandeling met de gsm van de Mildammer gebeld. 'Uw telefoon heeft het druk gehad terwijl u lag te slapen', merkte een van de rechters op. De taxichauffeur had de Nieuwehornster herkend op Facebook. Via de vriendenlijst stuitte de man ook op de Mildammer, ook dat leverde een positieve herkenning op. De taxichauffeur was eerder die nacht betrokken geweest bij een incident, waar ook de moeder van de Nieuwehornster een rol in had.

Zak met stenen

De chauffeur had de vrouw en een andere passagier naar Nieuwehorne gebracht. Toen de twee ruzie kregen, probeerde de chauffeur tussenbeide te komen. De moeder zou beweerd hebben dat ze was mishandeld door de taxichauffeur. Die zou in Nieuwehorne al klappen hebben gekregen van de zoon. Toen de taxichauffeur later die nacht thuis kwam, is hij door twee mannen mishandeld. Een van de twee, de Mildammer volgens de officier van justitie, zou de man met een zak met stenen hebben geslagen. De taxichauffeur liep over zijn hele lijf blauwe plekken op. met

Criminele afrekening

Hij had een gebroken jukbeen, een gebroken rib en een hersenschudding aan de mishandeling overgehouden. Een andere taxichauffeur heeft verklaard dat hij de twee verdachten naar Gorredijk heeft gebracht. 'Dit was bijna een criminele afrekening', merkte de officier op. Zij hield er rekening mee dat een gevangenisstraf de Mildammer onevenredig zwaar zou raken, de man zou zijn baan en zijn huis kwijtraken. De taxichauffeur is gestopt met zijn werk, hij kon het niet meer opbrengen.