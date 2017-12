1000e baby geboren in Nij Smellinghe

Publicatie: do 14 december 2017 11.38 uur

DRACHTEN - In deze decembermaand weer een reden voor een feestje in het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe: op woensdag 13 december werd de 1000e baby van 2017 geboren. Om 14.05 uur werd Abd Allah geboren. Abd Allah is de zoon van mevrouw Al Jasen en meneer Albary. Moeder en kind maken het goed.

In 2013 waren er in totaal 986 bevallingen in Nij Smellinghe en in 2014 werd voor het eerst de 1000e baby geboren. 2017 is het vierde jaar op rij dat er meer dan duizend bevallingen plaatsvinden in het ziekenhuis.