Parkeerafspraken Omnia zorgen voor ontsteltenis

Publicatie: wo 13 december 2017 20.45 uur

DRACHTEN - Concurrentievervalsing, onfatsoenlijk en een marketinginstrument voor kapitaalkrachtige bedrijven. Het zijn de woorden die vielen tijdens een fel debat over de parkeerafspraken, die gemeente Smallingerland met ‘wereldrestaurant’ Omnia heeft gemaakt. ,,Teleurgesteld, gepasseerd en niet serieus genomen”, verwoordt raadslid Sandra de Jong van de ELP het ongenoegen van de gemeenteraad.

Verbaasd kijkt wethouder Jouke de Jong in de rondte als burgemeester Tom van Mourik middenin het debat de vergadering schorst. De raad trekt fel van leer over de afspraken met Omnia. Smallingerland is bereid om tienduizend kaarten voor de parkeergarage Raadhuisplein beschikbaar te stellen aan het restaurant, dat zich in het voorjaar in Drachten vestigt. Tegen een gereduceerd tarief, €1,50 in plaats van €2,50, neemt Omnia de kaarten af. Die worden meegenomen in het ‘All you can eat’-principe van het restaurant. Voordeel voor de gemeente is dat de parkeergarage dan in de daluren wordt gevuld en er geen parkeerdruk in de omgeving ontstaat.

De raadsfracties voelen zich echter gepasseerd. Bovendien vinden de partijen dat er voor Omnia niet een uitzonderingspositie wordt gerealiseerd. Volgens wethouder De Jong kunnen dergelijke afspraken ook met andere ondernemingen worden gemaakt. Dat vindt fractievoorzitter Karin van de Velde van het CDA te kort door de bocht. ,,Omnia is een grote speler. Aan de andere kant van het plein zit ook een restaurant, die kan dat niet of moet ook tienduizend kaarten afnemen.”

Een gelijke lijn trekken voor alle ondernemers wil het college in principe pas doen, na de evaluatie. ,,Nieuw beleid gaat dan in 1 januari 2019 in. Dat is voor Omnia, dat zich in maart of april hier vestigt, te laat”, legt De Jong uit. ,,Onfatsoenlijk”, reageert Dinie Mulder van de PvdA fel, ,,Met Omnia wordt niet gewacht tot de parkeerevaluatie. Er zijn afspraken gemaakt met de ondernemer zonder dat de raad daar iets van wist.”

Tom van Mourik greep in, toen bleek dat de uitleg van wethouder De Jong niet goed werd begrepen. Na de schorsing kwam de wethouder terug met het voorstel voor een schriftelijke uitleg. ,,Veel zaken lopen langs elkaar heen. Ons verzoek is om deze motie aan te houden tot januari zodat wij kunnen uitleggen waar de verschillen zitten”, aldus De Jong. ELP’er Sandra de Jong stemde mokkend in. ,,We houden ‘m aan, maar wel met de boodschap dat we in januari misschien nog wel scherper en kritischer zijn.”