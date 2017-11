Speciale parkeerkaartjes voor wereldrestaurant

Publicatie: do 30 november 2017 14.15 uur

DRACHTEN - Gemeente Smallingerland wil parkeeroverlast door de komst van het grote wereldrestaurant Omnia in Drachten voorkomen door voordelige uitrijkaartjes voor de parkeergarage aan het Raadhuisplein aan te bieden. Omnia kan er dan voor kiezen om die aan te bieden in het all you can eat-concept.

De gemeente wil de parkeersstromen beter gaan managen. ,,De verwachting is dat vanwege de regiofunctie veel bezoekers van het wereldrestaurant met de auto gaan komen. Om dat die allemaal na vijf uur ‘s middags worden verwacht, wordt het parkeren op het Maaiveld gratis. Onze voorkeur is dat de bezoekers gebruik gaan maken van de parkeergarage, omdat daar dan ook sprake is van dalgebruik. Hoe kunnen we dat sturen? Daarom hebben we deze aanbieding gedaan”, legt wethouder Jouke de Jong van Smallingerland naar aanleiding van vragen van de ELP uit.

Omnia neemt tegen een speciaal tarief, namelijk 1,50 exclusief btw per kaartje af. Het gaat in totaal om tienduizend kaartjes per jaar. ,,Zo hopen we het Maaiveld te ontlasten.” De Jong staat er voor open om ook andere ondernemingen de kans te bieden om dergelijke voordeelkaartjes af te nemen. ,,Cruciaal is echter wel het gebruik tijdens de dalmomenten.” Het eventueel openstellen van de parkeergarage op zondag is mogelijk een afweging in de toekomst. ,,Dat betekent echter wel dat er extra kosten gaan komen met het oog op bemensing omdat de garage nu nog niet open is. Dat geldt wel voor de rest van de week. Dat is het grote verschil.”