Poging tot inbraak in woning in Gorredijk

Publicatie: zo 10 december 2017 09.30 uur

GORREDIJK - Zaterdag is er in een woning aan de Compagnonsstrjitte in Gorredijk gepoogd in te breken. Dit is gebeurd ergens tussen 16.30 en 21.30.

De politie is op zoek naar mensen die in dat tijdsvak iets verdachts hebben gezien in Gorredijk.