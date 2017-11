Brandweer rukt voor niets uit naar Surhuizum

Publicatie: vr 24 november 2017 12.20 uur

SURHUIZUM - De brandweer is vrijdagochtend voor niets uitgerukt voor een mogelijke dakbrand bij een woning aan de Van Haersmastrjitte in Surhuizum. Een getuige had rook bij de dakgoot gezien en besloot daarop meteen de brandweer te alarmeren.

Bij aankomst van de brandweerlieden, bleek dat er geen sprake was van een brand. Vermoedelijk was er alleen stoom of rook te zien bij het dak. Dit is mogelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden aan de Doarpsstrjitte waarbij de stoom of rook via putten werd verspreid en uiteindelijk via de regenpijp bij het dak vrijkwam.