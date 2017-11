Tilster (19) stalkt en bedreigt ex en haar familie

Publicatie: ma 20 november 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige inwoner van Kootstertille kon het niet verkroppen dat zijn vriendinnetje in mei een einde aan de relatie maakte. De Tilster stond maandag voor de rechter omdat hij de ex-vriendin en haar familie had gestalkt en bedreigd. De jongen ontkende, maar de rechter ging niet mee in zijn verhaal. Nadat de relatie een half jaar had geduurd, had de vriendin er een eind aan gemaakt.

Beerenburg op de oprit

Het duurde maar een paar dagen voor de eerste incidenten plaatsvonden. De Tilster gooide eerst spullen die hij van zijn ex cadeau had gekregen -onder andere een paar flesjes beerenburg- bij de woning van de ouders op de oprit. In de weken daarna reed hij regelmatig door de straat waar het meisje woonde -'als een idioot' volgens omwonenden- en maakte hij zijn aanwezigheid kenbaar door de motor te laten brullen en zijn meertonige claxon te toeteren.

Grote tang

Eind mei fietsten het meisje en een vriendin in Surhuisterveen toen ineens de verdachte zijn auto het fietspad opstuurde. Hij zou de meisjes bijna hebben aangereden. In augustus had hij met een grote tang de ruiten van de auto van de broer van zijn ex kapotgeslagen. Van dit incident waren twee versies: die van de verdachte, die zei dat hij door de broer was achtervolgd. Andersom zei de broer dat de verdachte achter hem aan was gereden.

Stoornissen

Wat de ware lezing was liet de rechter in het midden, maar de Tilster werd wel veroordeeld voor het vernielen van de ruiten. Hoewel de jongen vrijwel alles ontkende, achtte de rechter het meeste bewezen, ook de stalking. De Tilster heeft volgens de reclassering verschillende stoornissen, waaronder adhd en pdd-nos. En er zou sprake zijn van een benedengemiddelde intelligentie. De reclassering adviseerde het jeugdstafrecht toe te passen.

2000 procent

Zijn moeder had gezegd dat als hij een vriendin heeft, de Tilster er voor 2000 procent voor gaat. Maar hij kon er volgens de moeder ook moeilijk mee omgaan als hij wordt afgewezen. Officier van justitie Margreeth Meijer sprak van 'intimiderende gedragingen'. Hij had volgens de officier niet alleen zijn ex, maar ook haar familie een tijdlang het leven zuur gemaakt. De vader van het meisje had zelfs extra camera's opgehangen, speciaal om de Tilster in de gaten te houden. 'U hebt ze ongelooflijk bang gemaakt', zei de officier.

Contact- en locatieverbod

Meijer wilde de nadruk leggen op het voorkomen van nieuwe feiten en het aanpakken van het gedrag van de verdachte. Zij eiste een geheel voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden, in combinatie met een behandeling en een contact- en locatieverbod voor de straat waar het meisje en haar ouders wonen. Verder moet de Tilster zich melden bij de jeugdreclassering. De rechter maakte er een maand voorwaardelijk van, de andere voorwaarden nam hij over, inclusief het contact- en locatieverbod. De Tilster moet de helft van de schade aan de auto van de broer van zijn ex betalen.