Dokkumer rijdt veel te hard bij Foudgum

Publicatie: ma 20 november 2017 00.07 uur

FOUDGUM - Een 36-jarige Dokkumer moest zondagavond zijn rijbewijs inleveren bij de politie. kwijtgeraakt. Op de N356 ter hoogte van Foudgum reed hij veel te hard.

De Dokkumer automobilist reed met een snelheid van 156 kilometer per uur over de N356, tussen Holwerd en Dokkum. Op die weg geldt een maximum van 80 kilometer per uur. Het rijbewijs van de Dokkumer werd ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.