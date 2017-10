Realisatie Van Doesburg-Rinsemahuis dichterbij

Publicatie: ma 23 oktober 2017 20.10 uur

DRACHTEN - Aan de Torenstraat in Drachten werd maandagmiddag de samenwerking tussen de Rabobank en de Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis bekrachtigd. De Rabobank ondersteunt de museumwoning financieel ten behoeve van de restauratie. Met deze steun is de realisatie van het Van Doesburg-Rinsemahuis een stap dichterbij.

De Stijl in Drachten

In het begin van de vorige eeuw raakten de gebroeders Thijs en Evert Rinsema uit Drachten bevriend met kunstenaar Theo van Doesburg. Van Doesburg, grondlegger van De Stijl, was samen met Piet Mondriaan en Bart van der Leck een van de belangrijkste leden van de wereldberoemde kunstbeweging De Stijl. De Stijl bestaat dit jaar 100 jaar en geldt als één van de meest toonaangevende kunstbewegingen in de geschiedenis.

Door de vriendschap met de Rinsema’s was Van Doesburg in de gelegenheid zijn eerste grote opdracht te realiseren: het kleurontwerp voor 16 middenstandswoningen in de Torenstraat (Papegaaienbuurt) in Drachten. Het was voor Van Doesburg een zeer belangrijk project, omdat het zijn allereerste mogelijkheid was om zijn ideaal te verwezenlijken door kunst en architectuur met elkaar integreren.

Museumwoning Van Doesburg-Rinsemahuis

Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis realiseert samen met Museum Dr8888 een museumwoning. De woning is dit jaar, na uitvoerige kleur- en bouwhistorische onderzoeken, zowel binnen als van buiten – gedeeltelijk - in de originele staat teruggebracht. Er is vanuit binnen- en buitenland grote belangstelling voor het werk van Van Doesburg.

Momenteel is de voorkamer van de woning volledig gerestaureerd. Men kan een preview van deze kamer krijgen als onderdeel van de stadswandelingen die door museum Dr8888 worden georganiseerd. Kijk voor meer informatie op: www.museumdrachten.nl

Verwacht wordt dat volgend jaar, tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018, de gehele museumwoning gereed is om het publiek te kunnen ontvangen.

