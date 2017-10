Viskar uitgebrand bij Augusbuurt

Publicatie: vr 20 oktober 2017 15.19 uur

AUGSBUURT - Op de weg van Augusbuurt naar Kollum is vrijdagmiddag een viskar uitgebrand. De brand was vermoedelijk ontstaan in de oven.

De viskar reed op de weg toen de bestuurder zag dat zijn voertuig in brand stond. Hierop heeft hij de brandweer gealarmeerd. De wagen is compleet uitgebrand.

FOTONIEUWS