Cantatrix viert 25-jarig jubileum in Dokkum

Publicatie: do 19 oktober 2017 21.40 uur

DOKKUM - Vocaal Ensemble Cantatrix heeft donderdagavond in de Grote Kerk in Dokkum hun eerste van vier jubileumconcerten gegeven in verband met hun 25-jarig jubileum. De avond begon heel feestelijk toen burgemeester Marga Waanders Fedde de Vries benoemde tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De heer De Vries werd, nadat de versierselen waren opgespeld, toegezongen door het koor.

Naast het concert in Dokkum geeft het ensemble vrijdagavond een concert in Overschie en zaterdag en zondag in het Duitse Fulda, waar Dokkum een vriendschapsband mee heeft.

Het koor werd bijgestaan door het strijkkwartet Cypresses Quartet, bestaande uit Ana Isabel Matias Pires (viool), Daniël Leenders (viool), Blanca Sanchez (altviool) en Rodrigo Bispo Je (cello).

Cantatrix heeft in de afgelopen jaar een gerespecteerde naam opgebouwd in Nederland, maar ook steeds meer in het buitenland. De groeiende aspiraties van het koor en de hogere eisen voor de samenstelling van het repertoire dragen hier aan bij. Zo nodigd het koor regelmatig gastdirigenten uit om diverse stijlen te kunnne zingen.

Het ensemble venbond in dit concert kwalitatief hoogstaande composities uit alle tijden waarvan velel deel uitmaakten van eerdere programma's. Ook werd het stuk " Ubi Caritas III" dat de bekende Amerikaans componist Ola Gjeilo speciaal voor Cantatrix schreef uitgevoerd. Maar ook het werk "In Principo" van de artistiek leider Hans Leender " werd prachtig door het koor gezongen.

