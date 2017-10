Fedde de Vries uit Aalsum Koninklijk onderscheiden

Publicatie: do 19 oktober 2017 22.10 uur

DOKKUM - Fedde de Vries (64) uit Aalsum is donderdagavond tijdens het jubileumconcert van Vocaal Ensemble Cantatrix in de Grote Kerk in Dokkum, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer de Vries kreeg deze onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het Vocaal Ensemble Cantatrix en vanwege zijn grote inzet voor koormuziek in binnen-en buitenland.

De Vries begon in 2000 bij Cantatrix. Destijds telde het koor 16 leden en had het een banksaldo van ongeveer 100 euro. De grote uitdaging voor Fedde de Vries was om het ensemble muziek op topniveau te laten maken. Fedde de Vries bouwde een netwerk op van uitmuntende projectzangers met stemmen die perfect aansloten bij Cantatrix, en slaagde er met deze werkwijze in om een topkoor neer te zetten.

Door zijn zakelijk inzicht, ervaring en netwerk slaagde de heer de Vries er in sponsoren, donateurs en subsidie-instanties aan het koor te verbinden waardoor er zowel nationaal als internationaal optredens konden worden georganiseerd. Hij verzorgde alles daar omheen. Van artistiek leiders tot ticketverkoop en vormgeving van flyers.??

De heer de Vries zocht contact met musici, orkesten, dirigenten en componisten in binnen- en buitenland, bezocht hen of schreef hen aan met ideeën voor gezamenlijke projecten. ?Hij zocht naar podia en wist het koor onder de aandacht te brengen bij de organisatoren van een evenement als “Opus Exit” op het Friese Wad maar ook van grote internationale Grand Prix concoursen zoals in Italië en Frankrijk.

Een andere uitdaging voor de heer de Vries was om ook jongeren te laten zingen om de koren in Fryslân te laten voortbestaan. Hij begon met projecten op middelbare scholen om jongeren in aanraking te brengen met klassieke muziek. Deze projecten werden altijd georganiseerd rond de Passieperiode. Het oprichten van het Fries Jongerenkoor was het initiatief van Fedde de Vries.

FOTONIEUWS