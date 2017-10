Brugwachter was niet op de hoogte van ambulances

EASTERMAR - Een kapotte pager (pieper) is de oorzaak waarom de brugwachter de brug van Skûlenboarch opendraaide terwijl aangegeven was dat er een ambulance met daarin een slachtoffer van het ongeval bij VBI zou gaan passeren. De situatie heeft onder de bevolking veel stof doen opwaaien. Veel mensen reageerden boos op de gang van zaken.

Staten-lid Ynze de Boer van de ChristenUnie liet woensdag weten dat hij over het incident vragen gaat stellen en volgende week zal gedeputeerde Sietske Poepjes antwoord geven.

Defect ontdekt na tests

Na het voorval is er om 18.32 uur een test gedaan en deze test werd woensdag omstreeks 8.50 uur herhaald om te kijken of de melding goed doorkomt. De alarmering werd wel goed afgegeven door de meldkamer maar het bleek dat de pieper van de brugwachter niet afging.

Omdat er meerdere routes zijn, kon de brugwachter niet weten dat er voor de brug zou worden gekozen. Volgens getuigen is er ter plaatse tussen de politie en ambulancepersoneel overlegd welke route gereden zou worden.

Direct nadat de brugwachter dinsdag de hulpdiensten zag staan, heeft hij kordaat opgetreden volgens Rijkswaterstaat: "De brugwachter heeft een schip gestopt en de brug zo snel als mogelijk geopend (voor verkeer red.)."

Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing en in de tussentijd zal de brugwachter gebeld worden als er hulpdiensten moeten passeren. Het is in het verleden vaker gebeurd dat hulpdiensten moesten wachten voor een openstaande brug.