Geen scheepvaart op Prinses Margrietkanaal

Publicatie: di 17 oktober 2017 10.45 uur

BURGUM - Het scheepvaartverkeer tussen Friesland en Groningen over het Prinses Margrietkanaal ligt stil. De reden hiervoor was aan aanvaring die dinsdagochtend plaatsvond bij Noordhorn. Een binnenvaartschip op het Van Starkenborghkanaal botste op de Tafelbrug. Het schip zit vast tegen de in augustus geopende brug, die ernstig is beschadigd.

Vanwege de botsing is zowel het scheepvaart- als het overige verkeer op de brug stilgelegd. Het verkeer over de weg wordt omgeleid. Er is niemand gewond geraakt. Het schip was leeg op het moment van het ongeluk.