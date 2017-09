Jachtwerf Bolt klaar met olievervuiling

Publicatie: vr 29 september 2017 19.15 uur

DRACHTEN - Chiel Bolt van Jachtwerf Bolt zit met z’n handen in het haar. Al jarenlang heeft hij last van vervuild water. Vorig jaar meer dan 30 keer en ook dit jaar gaat het al behoorlijk die kant op. Omdat ook zijn klanten klagen en ook soms wegblijven wil Bolt nu alles op alles zetten om het opgelost te krijgen.

Op 18 maart 2016 heeft Bolt voor het eerst aan de bel getrokken bij het FUMO, Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, vanwege de olievlekken op het water. Zij hebben vervolgens contact gehad met Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip geeft aan niks te kunnen doen, aangezien er niemand op heterdaad betrapt is. Volgens Bolt is dat ook moeilijk aangezien de meeste boten het loosgat onderwater hebben zitten.

Volgens Bolt komt de overlast van zijn buurman, Jachthaven de Drait. Het water stroomt langs de jachthaven in de richting van de jachtwerf. Toch blijft eigenaar Bloemhof van Jachthaven de Drait ontkennen dat de vervuiling bij hem vandaan komt.

De schade op korte termijn is met name smerige hijsbanden en aangetaste boten. Maar ook op de lange termijn kan er schade ontstaan. Afgezien van de klanten die niet meer willen dat hun boot daar in het water ligt zijn er ook eventuele bijkomende kosten voor het baggeren. De olie verontreinigd ook de grond onder het water. Deze moet dan speciaal worden afgevoerd. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Vrijdagmiddag is Bolt in gesprek geweest met de HISWA, brancheorganisatie voor watersportbedrijven, om te kijken naar een mogelijke oplossing. Op basis daarvan gaat hij besluiten welke vervolgstappen hij gaat ondernemen.

