Blauw voertuig reed Tjeerd van Seggeren aan

Publicatie: vr 29 september 2017 19.08 uur

DE WESTEREEN - Het rechercheteam, dat bezig is met het onderzoek naar de dood van Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag, zoekt opnieuw getuigen. Het team gaat er nu vanuit dat Van Seggeren in De Westereen is aangereden door een voertuig dat vermoedelijk blauw van kleur is.

In de eerste 2 maanden van het onderzoek hield de recherche rekening met meerdere scenario's. Op grond van nieuwe onderzoeksresultaten legt het team nu de focus op het scenario van een aanrijding. Het lijkt er op dat Tjeerd van Seggeren op de bewuste zondag 9 juli 2017, omstreeks 00.30 uur, het festivalterrein in De Westereen heeft verlaten. Hij zou rond dat tijdstip namelijk worden opgehaald.

Aanrijding

Vermoedelijk is het slachtoffer vanaf het terrein langs de manege gelopen aan de Lange Reed. Van Seggeren had afgesproken dat hij zou worden opgepikt op de kruising van de Bûterwei met de Fogelsang. Het rechercheteam houdt er rekening mee dat Tjeerd op deze route, of vlakbij deze route, is aangereden. Er kan niets gezegd worden over het soort voertuig waardoor hij zou zijn aangereden.

Blauw voertuig

Uit het sporenonderzoek is gebleken dat dit voertuig vermoedelijk een blauwe kleur heeft of dat bepaalde delen van dit voertuig blauw zijn. De politie zoekt nadrukkelijk naar dit voertuig. Getuigen die aanslaan op deze informatie of meer kunnen vertellen, worden verzocht zich te melden bij de politie. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of via het meldformulier op onze website. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Misdaad Anoniem via 0800-7000.