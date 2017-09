Fietser aangereden op de Tijen in Drachten

Publicatie: ma 25 september 2017 12.52 uur

DRACHTEN - Een fietser is maandag rond het middaguur gewond geraakt bij een aanrijding op de Tijen in Drachten. De fietser kwam uit een steegje en werd op de weg aangereden door een automobilist.

Een ambulance is ter plaatse gekomen en het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De fiets van de man is door de politie bij hem thuis afgeleverd.