Brandweer mogelijk dichterbij Nij Smellinghe

Publicatie: vr 22 september 2017 07.40 uur

DRACHTEN - De brandweerkazerne van Drachten is over een aantal jaren aan vervanging toe. Omdat ziekenhuis Nij Smellinghe, dat binnen de hoogste risico-categorie valt, op dit moment niet op tijd kan worden bereikt, bestaat de mogelijkheid dat de kazerne om die reden wordt verplaatst. "Maar bovenal is van belang waar de vrijwillige brandweerlieden wonen."

Projectleider Gerben van Alst van Veiligheidsregio Fryslân gaf dinsdagavond aan de Smallingerlandse politiek tekst en uitleg over het Dekkingsplan 2.0. De raadsleden hadden veel vragen over het ziekenhuis. Van Alst plaatst het 'te laat komen' in perspectief. "De afgesproken norm van tien minuten halen we net niet, ik geloof dat de brandweer in elf minuten ter plaatse kan zijn. Het ziekenhuis staat waar die staat en de kazerne staat waar die staat. Feitelijk zou er vanwege het ziekenhuis een kleine brandweerkazerne in het zuiden van Drachten moeten komen, maar dat kan financieel niet uit. We gaan bekijken hoe oud de kazerne is en bij eventuele vervanging is een optie om die dichterbij Nije Smellinghe te plaatsen."

De eerste slag bij een calamiteit moet echter door de bedrijfshulpverlening worden geslagen. Samen met het ziekenhuis wordt hier veel aandacht aan geschonken. Vanwege het risico bij rukt de brandweer voor een grotere slagkracht met twee tankautospuiten uit. In het nieuwe dekkingsplan verliest Drachten echter een tankautospuit. Volgens Van Alst levert dit geen nieuwe problemen op. "Norm is dat de tweede wagen binnen een kwartier ter plaatse is. De tankautospuit uit Beetsterzwaag is er binnen die tijd." Er is wel even gekeken naar een dagbezetting op de post Drachten, maar die optie viel al snel af. "Dit kost structureel twee miljoen euro per jaar. Voor één object is dat niet reëel."

Onder de brandweerlieden werd in eerste instantie geëmotioneerd gereageerd op het nieuwe dekkingsplan en het verlies van de tankautospuit. "Dat doet pijn, maar naar mijn gevoel heeft dit niet tot negativiteit geleid." Volgens Van Alst klopt het overigens niet dat Drachten ook een redvoertuig verliest. "Die blijft." Wel wordt het grootwatertransport en de meetploeg naar een andere kazerne verplaatst. "Een plek om een betere dekking in de regio te krijgen en de specialismen meer over de provincie te spreiden."