Uitslaande brand aan Manjepetswei in Oudega

Publicatie: di 12 september 2017 22.52 uur

OUDEGA - Er is dinsdagavond brand uitgebroken aan de Manjepetswei in Oudega. Het betrof volgens de brandweer een uitslaande brand in een Scandinavische woning. De bewoners en de hond hebben het huis veilig kunnen verlaten. De naastgelegen groepsaccommodatie naast de woning was op het moment dat de brand uitbrak leeg.

De brandweer van Leeuwarden en Burgum werden omstreeks 22.38 uur gealarmeerd voor de brand. Er zijn meerdere brandweerauto's ter plaatse gekomen en bij aankomst stond het gebouw al in lichterlaaie. Omdat de waterwinning in het afgelegen gebied lastig was, is er op een zeker moment opgeschaald naar een 'grote brand'.

Doordat de brand in de dakplaten op de woning zat was het voor de brandweer moeilijk blussen. De bluswerkzaamheden zullen vermoedelijk nog de gehele nacht duren. Wel heeft de brandweer nog dierbare spullen van de bewoners uit de woning kunnen redden.

FOTONIEUWS