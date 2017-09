Gewonde bij botsing op N358 bij Ternaard

Publicatie: ma 11 september 2017 10.24 uur

TERNAARD - Op de N358 bij Ternaard is maandagochtend een man gewond geraakt bij een aanrijding. Een Aixam werd omstreeks 7.40 uur door een witte VW Caddy van achteren aangereden. Het 45-kilometer autootje belandde in een lager gelegen sloot en het slachtoffer raakte bekneld in zijn voertuig.

De brandweer moest er aan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden uit zijn benarde positie. Hij is overgedragen aan het ambulancepersoneel. De traumahelikopter was ook ter plaatse om medische assistentie te verlenen aan het ambulancepersoneel. Het 45-kilometer autootje is zeer zwaar beschadigd geraakt. Naast de brandweer van Ternaard werden ook de brandweer van Dokkum, de duikers van Leeuwarden en het oppervlakte reddingsteam van brandweer Zoutkamp opgeroepen om te komen assisteren bij het ongeval. De brandweerduikers en het oppervlaktereddingsteam bleken niet meer nodig te zijn.



De gewonde man was aanspreekbaar, maar wel dusdanig gewond dat hij moest worden overgebracht naar het MCL. De N358 is tussen Ternaard en Holwerd werd door de politie afgesloten voor het doorgaande verkeer. Rond 9.00 uur was de weg weer open voor alle verkeer.

