Oogkliniek Grou vanaf deze week open

Publicatie: vr 08 september 2017 11.47 uur

GROU - Oog en Welzijn heeft deze week haar tweede vestiging geopend in Grou. Naast Dokkum kan de huisarts u vanaf deze datum doorverwijzen naar Oogkliniek Oog en Welzijn in Grou. De nieuwe kliniek, die gehuisvest is aan It Molelân Grou, is uitgerust met de nieuwste diagnostische apparatuur. U kunt voor zowel verzekerde als onverzekerde oogzorg terecht bij Oog en Welzijn.

De locatie is compleet vernieuwd en heeft een frisse open uitstraling met een prachtige wachtkamer met uitzicht op de Friese weilanden. Naast kwalitatief hoogstaande oogheelkundige zorg kenmerkt Oog en Welzijn zich ook aan de korte toegangstijd (maximaal de helft van de landelijke Treek-norm van vier weken). Is er bijvoorbeeld staar bij u geconstateerd, heeft u maculadegeneratie of bent u opgeroepen voor een rijbewijskeuring, dan kunt u op korte termijn terecht in Grou en Dokkum.

De officiële opening van de oogkliniek in Grou is op vrijdagmiddag 20 oktober. Bent u nieuwsgierig? Via de Facebook pagina Oog en Welzijn – Dokkum – Grou kunt u de ontwikkelingen volgen. De vestiging in Grou is geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Om een afspraak te maken, kunt u bellen met telefoonnummer 0566 - 22 66 00. Wilt u meer lezen over Oog en Welzijn kijk dan op www.oogenwelzijn.nl.