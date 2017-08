Scooterbestuurder gewond bij botsing in Drachten

Publicatie: di 29 augustus 2017 10.20 uur

DRACHTEN - Een 17-jarige scotoerbestuurder uit Drachten is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is met onder andere beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde toen de jongeman over een fietspad langs de Dorsvloer in zijn woonplaats reed. Op enig moment gaat dit fietspad over in de rijbaan. Daar reed een 65-jarige automobiliste uit Beetsterzwaag. Op dat punt is de scooterbestuurder, die voorrang had moeten verlenen, aangereden door de automobiliste.