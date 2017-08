Watertoren in Dokkum staat vanaf nu in het licht

Publicatie: ma 28 augustus 2017 16.41 uur

DOKKUM - De watertoren in Dokkum staat vanaf maandagavond letterlijk in de 'spotlights'. In en onder de watertoren zijn lampen geplaatst waardoor de toren om de wijde omgeving goed te zien zal zijn. De aanleiding voor de verlichting zijn de Admiraliteitsdagen die vanaf 7 september van start gaan. Het verlichten van de watertoren is dit jaar een eerste stap om tijdens de jaarlijkse Admiraliteitsdagen verschillende gebouwen in de 'spotlights' te zetten.

Van 7 tot en met 10 september 2017 wordt Dokkum omgetoverd tot één grote avonturenstad. Dan vindt hét maritieme en muzikale festival van het Noorden plaats. Het gratis toegankelijke festival voor jong en oud trekt jaarlijks tienduizenden mensen naar Dokkum. Vooral de concerten bij het beroemde keerpunt van de Elfstedentocht zijn populair.