Werkstraf voor verzonnen aangifte en oplichting

Publicatie: ma 14 augustus 2017 17.35 uur

DRACHTEN - Een 31-jarige vrouw uit Drachten is door de rechtbank van Assen veroordeeld tot 120 uur werkstraf waarvan zestig uur voorwaardelijk. Ze had verzekeraar Univé opgelicht en een valse aangifte gedaan.



Op 30 januari stapte de vrouw naar de politie, omdat er volgens haar was ingebroken in haar huis. Volgens haar waren er onder meer twee iPhones, laptops en sieraden ter waarde van 2400 euro gestolen. Ze meldde zich ook bij Univé om de schade van de inbraak te claimen.



De politie ontdekte uiteindelijk dat één van de telefoons niet was gestolen, maar dat de vrouw die in 2015 al via Marktplaats had verkocht. Daarop bekende de vrouw dat ze de inbraak verzonnen had en Univé had opgelicht. Toen dat bij Univé aan het licht kwam, werd ook ontdekt dat de vrouw uit Drachten hetzelfde in 2015 had gedaan. Ze had destijds haar reeds verkochte telefoon als gestolen opgegeven. Daarvoor keerde Univé bijna 750 euro uit.

De vrouw vertelde in de rechtszaak huilend dat ze spijt had en dat ze handelde uit financiële nood.