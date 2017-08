KNRM L'oog ontvangt cheque van Vistival Wierum

Publicatie: za 12 augustus 2017 23.15 uur

LAUWERSOOG - Het reddingstation van de KNRM op Lauwersoog heeft zaterdagmorgen een cheque van € 2.250,00 mogen ontvangen van de organisatie van het vistival uit Wierum.

De mannen uit Wierum organiseerden op zaterdag 29 juli 2017 voor de vierde keer het Wierumer Vistifal met kaatsen en vooral het eten van al het lekkers uit zee. Elk jaar zoeken de mannen voor de opbrengst een goed doel. Dit jaar werd besloten om een donatie te doen aan de KNRM van station Lauwersoog.

Zaterdagmorgen werd op het station de cheque in ontvangst genomen door de vrijwilligers van de KNRM, die deze donatie gaan besteden voor de uitrusting van een nieuwe opstapper.

Na een bakje koffie met oranjekoek, kregen de mannen een vaartocht aangeboden op de twee reddingboten de Annie Jacoba Visser en de Springbok van station Lauwersoog. Eén van de mannen werd in een overlevingspak gehesen om op het Wad te water gelaten te worden.

Toen ze richting een boei voeren gaf hij aan dat ook wel even op de boei wilde staan. De schipper bedacht zich niet en zette de man af op de boei, waar ze hem enkele minuten lieten staan. Na dit avontuur ging hij te water en werd later door de Springbok weer uit het water gehaald. Eenmaal aan de vaste wal kon een kijkje in het motorcompartiment van de Annie Jacoba Visser natuurlijk niet ontbreken.

De mannen van het Wierumer Vistival hebben genoten van dit avontuur en hebben gezien dat hun donatie bij de KNRM zeer goed besteed zal worden.

FOTONIEUWS