Auto vliegt in de sloot bij Twijzel

Publicatie: wo 09 augustus 2017 09.15 uur

TWIJZEL - Een automobilist is dinsdagavond rond 23.20 uur met zijn voertuig achterstevoren in een sloot tot stilstand gekomen. Dit gebeurde langs de Tsjerkebuorren (N355) in Twijzel. De bestuurder kwam vermoedelijk in de flauwe bocht in de slip, waarna het voertuig een geparkeerde BMW schampte. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand in een sloot.

De hulpdiensten werden gealarmeerd om ter plaatse te komen. Toen de eerste hulpverleners arriveerden, bleek dat de bestuurder al uit het voertuig was gekomen. Hij raakte niet gewond.

