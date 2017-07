KNRM evacueert 18 personen van zeilschip

Publicatie: di 01 augustus 2017 01.05 uur

NES (AMELAND) - De KNRM moest maandagavond in actie komen voor een tweemastklipper met 25 personen aan boord, die was gestrand op de Waddenzee nabij het Pinkegat 10 onder Ameland.

De KNRM die rond 22.45 uur de melding kreeg voer uit met de rubberboot Maria Hofker van Ameland, reddingboot De Koning Willem 1 en de rubberboot Edzard Jacob van Schiermonnikoog en de reddingboot Annie Jacoba Visser van Lauwersoog.

Vanwege de lage waterstand moesten de reddingboten Koning Willem 1 en de Annie Jacoba Visser met een grote boog om het Rif heen varen om bij het authentieke zeilschip Antonia te komen. De rubberboten daarentegen konden vanwege hun geringe diepgang een stuk sneller bij de klipper komen, maar ook de rubberboten hadden te weinig water onder de boot om bij de Antonia te kunnen komen.

Het wachten was op opkomend water en om 23.58 uur lukte het de Maria Hofker en de Edzard Jacob om bij de Antonia in de buurt te komen even later gevolgd door een bergingsvaartuig en de Annie Jacoba Visser. Ter plaatse bleek de boot iets ontzet te zijn.

De schipper wilde wachten op hoog water om zo te controleren of het schip geen water maakte. De reddingboten zouden zolang standby blijven om zonodig de opvarenden te kunnen evacueren. Echter op dringend advies van de Nederlandse Kustwacht werd besloten om in elk geval de passagiers te evacueren.

Om 00.30 werd begonnen met de evacuatie van de passagiers. Deze moesten eerst een stukje door het water lopen omdat de rubberboot niet dichterbij kon komen. De rubberboot Edzard Jacob bracht 6 passagiers over naar de Koning Willem 1 die vanwege de diepgang boven Ameland was blijven liggen.

De Annie Jacoba Visser nam 12 passagiers en een hond aan boord, waarvan er 6 overstapten op de Koning Willem 1. Beide reddingboten brachten vervolgens de 18 passagiers naar het boothuis van de KNRM op Lauwersoog waar ze om 01.45 uur aankwamen. Twee bemanningsleden en 5 passagiers, die tegen het advies van de Kustwacht in toch aan boord wilden blijven, bleven aan boord van de Antonia. De rubberboot Maria Hofker bleef bij het zeilschip liggen om een oogje in het zeil te houden.