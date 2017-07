File op A7 bij Drachten na eenzijdig ongeval

Publicatie: di 25 juli 2017 18.05 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten werden dinsdag rond 17.12 uur gealarmeerd voor een ongeval op de A7 op de afslag Oosterwolde. Bij aankomst bleek het te gaan om een eenzijdig ongeval. De bestuurder was met zijn voertuig mogelijk in de slip terechtgekomen en tegen de vangrail tot stilstand gekomen.

Bij het incident kwamen twee ambulances ter plaatse. De bestuurder is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de harde klap tegen de vangrail ontstond er forse schade aan het voertuig. Rijkswaterstaat is ter plaatse gekomen om de afrit af te sluiten. Hierdoor is er een forse file ontstaan. Berger BCF is ter plaatse gekomen om het voertuig weg te slepen.

