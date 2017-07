Auto uitgebrand in Zwagerbosch

Publicatie: zo 16 juli 2017 11.07 uur

ZWAGERBOSCH - Aan de Boskwei in Zwagerbosch is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in brand gevlogen. De brandweer werd rond 2.20 uur gealarmeerd.

De brandweer heeft de brand geblust en het voertuig is helemaal uitgebrand. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan.