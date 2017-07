Gewonden bij bootbrand op Kuikhornstervaart

Publicatie: zo 02 juli 2017 22.45 uur

NOARDBURGUM - Bij een bootbrand op de Kuikhornstervaart bij Noardburgum zijn zondagavond in elk geval een man en een vrouw gewond geraakt. Alle drie opvarenden van de boot wisten zich na het uitbreken van de brand in veiligheid te stellen door in het water te springen. Ze zijn naar de overkant gezwommen waar ze zijn opgevangen bij Zwartkruis. De twee slachtoffers zijn met brandwonden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer van Burgum is vanaf 20.51 uur ter plaatse gekomen. Omdat de brandweerauto moeilijk de brand kon bereiken, werd later ook de brandweerboot opgeroepen om zo te brand helemaal goed te kunnen blussen. Mogelijk is de brand ontstaan tijdens het tanken.