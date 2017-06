Drankrit kost Burgumer meer dan 10.000 euro

Publicatie: di 27 juni 2017 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige Burgumer was qua alcoholinname dinsdag de absolute topscorer op de drankzitting van politierechter Maaike de Wit. De Burgumer was in de nacht van 24 maart achter het stuur gestapt terwijl hij meer dan vijf keer teveel op had. De ademtest kwam uit op de alcoholpromillage van 2,63. De Burgumer was op de Noordersingel in zijn woonplaats me zijn Peugeot een tuin in gereden, nadat hij eerst een geparkeerde auto had geraakt.

Volgens getuigen had de man nog geprobeerd om weg te rijden. Dat was een kansloze missie, een wiel van de Peugeot was deels afgebroken. De financiële consequenties van het drankritje logen er niet om. De schade aan beide auto's kwam voor rekening van de Burgumer. Verder had hij 50 euro gegeven aan de eigenaars van het tuintje en had het CBR zich bij hem gemeld.

Vanwege het extreem hoge alcoholpromillage moet de Burgumer een rijgeschiktheidsonderzoek ondergaan. Kosten: 1050 euro. De man schatte dat de drankrit hem in totaal zo'n 10- tot 12.000 euro had gekost. "Dan was het een duur ritje", merkte de rechter droogjes op.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf hield de rechter er rekening mee dat de Burgumer al behoorlijk in zijn portemonnee is geraakt. De zaak was wel te ernstig om nog af te doen met een geldboete, vond De Wit. Zij veroordeelde de Burgumer tot een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van 10 maanden waarvan de helft voorwaardelijk.