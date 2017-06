Hennepkwekerij opgerold in Dokkum

Publicatie: ma 26 juni 2017 13.44 uur

DOKKUM - De politie van Dokkum heeft maandagochtend een hennepkwekerij opgerold. De kwekerij bevond zich in een pand aan de Rondweg-West in Dokkum. Er stonden 252 plantjes in bloei.

Er is niemand aangehouden. De kwekerij is ontmanteld en de apparatuur en planten zijn afgevoerd.

