Werkstraf voor inrijden op treinreizigers

Publicatie: ma 26 juni 2017 13.40 uur

GRONINGEN - / AKKRUM (ADP) – Een 31-jarige automobilist uit Akkrum moet voor het inrijden op wachtende treinreizigers als straf 150 uur werken. Daarnaast is hem zijn rijbewijs voor de duur van negen maanden ingenomen. Poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel achtte de politierechter in Groningen bewezen.

Treinreizigers strandden op 28 augustus van vorig jaar midden in de nacht in Akkrum. In verband met werkzaamheden aan het spoor reed de trein niet verder. De reizigers stonden bij het NS gebouw te wachten op vervangend vervoer. De 31-jarige inwoner van Akkrum reed in zijn BMW de wachtende groep voorbij. Hij remde even en reed vervolgens met hoge snelheid langs de groep.

Tot vier maal toe reed de BMW met hoge snelheid op de groep in. De auto kwam daarbij zelfs de stoep op. De reizigers sprongen weg om hun vege lijf te redden. In paniek renden de treinreizigers het perron op en verschansten zich achter gebouwen. Enkele noteerden het kenteken en belden het alarmnummer. Tegen de agenten zeiden ze dat de bestuurder hen strak had aangekeken en een joint in zijn hand had.

De politie riep via Facebook getuigen op om zich te melden. De eigenaar van de wagen werd opgespoord. Hij meldde zichzelf op het bureau en erkende dat hij de auto die avond had bestuurd. Ook had hij drugs gebruikt. Hij was naar eigen zeggen uitgescholden en wilde de menigte bang maken. Hij heeft niemand verwond en had ook niet de intentie om iemand te raken. De Akkrumer maakte maandag de gang naar de rechtbank in Groningen niet. "Hieruit kan ik afleiden dat hij de ernst van de zaak niet inziet", zei de rechter.