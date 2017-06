Geslaagde 1e Dei fan de Fiskerij Moddergat

MODDERGAT - Zaterdag werden na 74 jaar jaar weer verse garnalen over de dijk gedragen naar het Garnalenfabrykje in Moddergat. Gedeputeerde Sietske Poepjes nam op de zeedijk de garnalen in ontvangst.

Speciaal voor deze gelegenheid lagen de kotters WL22 en L08 weer dicht bij de dijk van Moddergat om de verse garnalen aan land te brengen.

Nadat Sietske Poepjes de garnalen in ontvangst had genomen werd deze geveild. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan WL19, de replica van de Aek die bij de ramp in 1883 verging en waarbij 83 vissers uit Paesens-Moddergat verdronken.

Er waren volop activiteiten in en rondom de Garnalenfabryk. Vanzelfsprekend konden de garnalen en andere visproducten gegeten worden. Er waren optredens van diverse koren en live muziek van Aaf & Eef en Jack Bottleneck en er was een modeshow van Waddenwol producten. Aan het eind van de dag was er de mogelijkheid om onder leiding van wadloopgidsen te gaan wadlopen.

Ondanks het slechte weer in de ochtend kwamen de mensen 's middags toen de zon doorbrak in grote getale op het evenement af. Op zondag zijn er ook nog volop activiteiten rondom de Garnalenfabryk van 11.00 tot 16.30 uur.

De organisatie was dan ook zeer tevreden over de 1e Dei fan de Fiskerij dat een jaarlijks terugkerend evenement moet worden.

