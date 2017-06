Weer harddrugs aangetroffen bij seksfeest

Publicatie: vr 16 juni 2017 12.30 uur

LEEUWARDEN - Op 11 augustus 2016 werd een stel uit Hurdegaryp veroordeeld tot hoge werkstraffen omdat ze harddrugs verstrekten aan bezoekers van seksfeesten, die ze in hun woning organiseerden. De politie had op 1 juli 2015 een inval gedaan in de woning aan De Wâl in Feanwâldsterwâl. Dat was gebeurd na een reeks tips en klachten van omwonenden. Vrijdag moest het stel opnieuw voor de rechter verschijnen, in een zaak die eigenlijk in augustus vorig jaar al meegenomen had kunnen worden tijdens de behandeling van de andere rechtszaak.

In augustus vorig jaar kregen de man (49) en zijn vier jaar oudere partner werkstraffen opgelegd van respectievelijk 240 en 160 uur. Een paar weken voor de inval in juli - op 18 juni 2015 - waren ze ook al veroordeeld. In april vorig jaar had de politie opnieuw een inval gedaan, wederom na geklaag van omwonenden. Er was weer een zogeheten 'swingersfeest' gaande en opnieuw werden er harddrugs aangetroffen, in totaal ging het om ruim 76 gram xtc, speed en ghb.

De verdachten waren vrijdag allebei niet aanwezig. Volgens raadsman Dennis Uygul zijn ze sinds de laatste veroordeling niet meer met politie en justitie in aanraking geweest. Om die reden en omdat de zaak van vrijdag ook bij de rechtszaak van vorig jaar meegenomen had kunnen worden, hield rechter Jan Schoemaker het voor beide verdachten bij een voorwaardelijke celstraf van een maand, met een proeftijd van twee jaar.