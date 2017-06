Openluchtdienst Veenklooster trekt veel bezoekers

Publicatie: ma 05 juni 2017 16.23 uur

VEENKLOOSTER - De openluchtdienst in het Veenkloosterbos is op Pinkstermaandag door 1800 mensen bezocht. Het thema van deze pinksterviering was "Kies Bewust". De dienst van dit jaar stond onder leiding van ds. O.Bottenbley uit Drachten. De muzikale begeleiding was van : Praiseband One Choice uit Drachten.

Voorafgaand aan de openluchtdienst waren er langs de looproute naar het bos een drietal gospelgroepen actief: Red Suits uit Sneek, The Pilgrims uit Damwoude en De Regenboog uit Dokkum. Voor de kinderen was er vanaf kwart voor tien een kinderprogramma met de clowns Kokkie en Floppy.

FOTONIEUWS