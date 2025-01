Inwoners Munnekezijl langer in onzekerheid over defensieplannen

wo 29 januari 2025

MUNNEKEZIJL - Het Ministerie van Defensie heeft meer tijd nodig voor het maken van keuzes over nieuwe defensielocaties. Staatssecretaris Gijs Tuinman heeft dit woensdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De bekendmaking van de voorkeurslocaties wordt verschoven van maart naar eind mei 2025. Inwoners van Munnekezijl (en ook Bantega) blijven tot die tijd in onzekerheid. Eerder werd aangekondigd om in maart de knoop door te hakken. De plek van de voormalige kruitfabriek in de Kollumerwaard is in beeld.

Onzekerheid

"Ik besef dat ik direct belanghebbenden daarmee langer in onzekerheid laat," schrijft Tuinman in zijn brief. "Bewoners en ondernemers rond de zoeklocaties hebben behoefte aan duidelijkheid over hun toekomst; of Defensie nu in hun buurt komt of niet."

De vertraging komt volgens de staatssecretaris vooral doordat er meer tijd nodig is voor milieuonderzoeken. Ook zijn er na provinciale informatiebijeenkomsten nieuwe locaties voorgesteld die onderzocht moeten worden.

Locatie-bezoeken

Tuinman heeft aangekondigd de komende maanden verschillende locaties te willen bezoeken waar mensen wonen of hun bedrijf hebben. "Dit om de impact van de beslissingen die wij maken beter te kunnen doorleven," aldus de staatssecretaris.