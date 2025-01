Defensie heeft laatste woord over munitieopslag Kollumerwaard

regionaal wo 15 januari 2025, 13:23

MUNNEKEZIJL - Het ministerie van Defensie heeft de hoofdrol bij de mogelijke komst van een munitieopslag en/of springterrein in de Kollumerwaard. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B&W van Noardeast-Fryslân op vragen van de politieke partij S!N. De gemeente kan alleen meedenken en haar zorgen uiten, maar heeft geen beslissende stem.

Eind maart 2025 maakt het kabinet bekend welke locaties de voorkeur krijgen voor nieuwe defensievoorzieningen. Tot die tijd worden verschillende opties onderzocht. Als de Kollumerwaard wordt gekozen, wil de gemeente een volwaardige gesprekspartner worden over de precieze invulling van de plannen.

Kruitfabriek

Begin 2024 heeft de gemeente Defensie gewezen op het feit dat in de Kollumerwaard vroeger een kruitfabriek stond. De bijbehorende regels gelden nog steeds. Het college benadrukt dat ze geen "verstoppertje wil spelen" bij dit soort nationale veiligheidsvraagstukken in de hoop dat een andere gemeente de lasten moet dragen. Wel hoopt het college dat de locatie afvalt.

Proefboerderij

De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor de proefboerderij in het gebied. Deze heeft grote betekenis voor de landbouwsector. De gemeente heeft bij de staatssecretaris van Defensie aangedrongen op behoud van dit belangrijke onderzoekscentrum. Als verplaatsing toch nodig is, wil de gemeente zich inzetten om de proefboerderij voor de regio te behouden.

Onduidelijkheid

De gemeente merkt dat er veel onduidelijkheid is bij inwoners over de plannen. Dit komt volgens het college doordat Defensie nog geen antwoord kan geven op alle vragen. Na aandringen van de gemeente organiseerde Defensie in november een informatiebijeenkomst in Munnekezijl. Deze werd volgens de gemeente 'goed ontvangen' door de aanwezigen.