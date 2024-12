Angst voor ongeregeldheden in Ferwert: samenscholingsverbod

regionaal ma 30 december 2025, 17.22

FERWERT - Van 30 december 18.00 uur tot en met 31 december 2024 8.00 uur geldt er een samenscholingsverbod in Ferwert. Dat heeft burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân besloten.

Vorig jaar liep het flink uit de hand in het dorp. Er werden branden gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. De Mobiele Eenheid (ME) moest er aan te pas komen om de groep jongeren op afstand te houden. De gemeente hoopt nu dat het rustig blijft in het dorp door de inzet van een samenscholingsverbod.

Boete bij samen zijn

Het betekent dat iedereen die in het aangewezen gebied met vier personen of meer bij elkaar komt en hinderlijk aanwezig is, een boete kan krijgen. Burgemeester Johannes Kramer kwam tot dit besluit in overleg met politie en het OM.

Signalen

De gemeente laat weten dat er veel signalen zijn dat er opnieuw mensen in Fewert van plan zijn om de openbare orde te verstoren. Met een samenscholingsverbod (artikel 2:1 APV) kan er effectiever door de politie gehandhaafd worden. Met dit verbod wil de burgemeester escalatie voorkomen en de veiligheid van mensen en eigendommen beschermen.

De politie en gemeentelijke handhaving controleren op naleving van het verbod. Het verbod is sowieso van kracht tot dinsdagochtend 31 december 2024 (8.00 uur).