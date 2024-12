Brug Skûlenboarch na 312 dagen weer open voor autoverkeer

regionaal do 12 december 2024, 14.03

JISTRUM - Na maanden van herstel en voorbereiding is de brug van Skûlenboarch sinds donderdagochtend weer geopend voor het wegverkeer. Hiermee komt een einde aan een periode van 312 dagen waarin automobilisten, fietsers en voetgangers moesten omrijden en omlopen.

De brug raakte in februari zwaar beschadigd na een aanvaring met het vrachtschip Fidelis. In de daaropvolgende maanden werd de brug naar een werf in Groningen vervoerd, waar uitgebreide reparaties plaatsvonden. Het brugdek werd gereinigd en voorzien van een nieuwe slijtlaag over het asfalt.

Hoewel de brug weer open is, blijven de eerdere beperkingen van kracht: een aslastbeperking van 7 ton en een maximaal totaalgewicht van 30 ton. Deze beperkingen gelden totdat de brug in de toekomst wordt vervangen.

Voor omwonenden en gebruikers van de brug is dit een moment van opluchting en vreugde. Omdat het werk nog niet helemaal is afgerond, kan er nog wel sprake zijn van langere wachttijden.