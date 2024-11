Gasleiding geraakt bij de aanleg van glasvezel

regionaal do 28 november 2024, 12.33

GORREDIJK - Bij een woning aan De Hoop in Gorredijk is donderdagmorgen een gaslekkage ontstaan. Het ging mis toen er bij werkzaamheden voor het aanleggen van glasvezel een gasleiding werkt geraakt.

De brandweer van Gorredijk is ter plaatse gekomen. Zij hebben in en om de woning gekeken of het veilig was. Vervolgens is een medewerker van Liander naar de plek gekomen om het lek te repareren.

FOTONIEUWS